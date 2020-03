La famille du célèbre chanteur ivoirien Seydou Koné alias Alpha Blondy s’est fait remarquer sur la toile. En effet, après les déclarations de son ex-épouse et de sa fille Soukeïna Koné sur son mariage, la réaction de l’artiste ne s’était pas fait attendre. Dans une interview accordée à un média ivoirien, l’interprète de Peace In Liberia avait indiqué que son ex-femme et sa fille avaient essayé de l’empoisonner.

Son ex-femme avait déchiré la Bible et le Coran

Plus encore, il avait laissé entendre que la mère de sa fille, Ran Young Hong avait déchiré le Coran et la Bible. Face à ces accusations, la fille d’Alpha Blondy, Soukeïna Koné est monté au créneau pour rejeter publiquement les allégations de son père. Dans un post elle a fait savoir que les déclarations de son père sont fausses.

« Moi je dirais notre vérité »

« Mais comme tu as décidé de raconter des mensonges, et de propager à qui veut l’entendre ton histoire bancale, moi je dirais notre vérité. Avec des preuves bien physiques à l’appui » a-t-elle indiqué. Soukeïna Koné qui disait autrefois, avoir tourné la page, après le scandale causé par le mariage de son père, n’a pas manqué de s’en prendre à la nouvelle femme d’Alpha Blondy, la tunisienne Aelyssa Darragi. « Aelyssa, attache ta ceinture » a-t-elle déclaré.

Il s’est marié en 2019

Notons que du côté de l’ex-épouse d’Alpha Blondy, Ran Young Hong, les choses ne semblent pas aller pour le mieux entre les deux, puisque celle-ci avait accusé l’artiste de s’être remarié sans qu’ils n’aient divorcé. Ces propos ont été contredits par Alpha Blondy, qui avait publié sur Facebook, un document de justice prouvant qu’il avait divorcé de sa première épouse. Pour rappel, le chanteur avait officiellement épousé Aelyssa Darragi, le 20 avril 2019.