Le ministre de la Santé a adressé ce mardi 3 mars 2020, un communiqué à l’endroit de certains voyageurs et des citoyens béninois. Dans ce communiqué qu’il a publié, Benjamin Hounkpatin a incité les citoyens à signaler les voyageurs venant des pays touchés par le coronavirus car certains, par des manœuvres frauduleuses échappent au dispositif de contrôle installé.

Plusieurs voyageurs en provenance des pays touchés par l’épidémie du coronavirus usent de manœuvres pour échapper au dispositif de contrôle. Une situation qui ne devrait pas continuer, car mettant à mal la sécurité sanitaire et le bien être dans le pays. C’est ce qu’il convient de retenir d’un communiqué sorti ce mardi 3 mars 2020, par le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin.

« Il est observé ces derniers temps que des nationaux et étrangers en provenance des pays touchés par l’épidémie du coronavirus Covid-19 atterrissent dans les pays limitrophes et entrent sur le territoire par voie terrestre sans s’identifier, échappant ainsi par des manœuvres frauduleuses au dispositif au niveau des points d’entrée », fait savoir Benjamin Hounkpatin. Selon le ministre, les personnes agissant ainsi rentrent dans leurs familles sans suivre les mesures de prévention élémentaires nécessaires à la lutte contre la propagation du virus. « Ce comportement affaiblit les dispositifs de prévention mis en place au niveau national et expose leur famille et toutes les personnes avec lesquelles ils sont en contact », a souligné le communiqué.

Exhortation à l’endroit des voyageurs et des citoyens

Dans son communiqué, le ministre Benjamin Hounkpatin a incité les voyageurs à se faire identifier pour leur propre sécurité sanitaire. « J’exhorte tout Béninois ou quiconque ayant connaissance de cas de retour au pays de personne en provenance de pays à risque à le signaler sans tarder en appelant le numéro 95 36 11 07 ou 51 02 00 00 ou 51 04 00 00. Il y va de la sécurité et du bien-être de nous tous » a aussi invité le ministre.