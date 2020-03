Invité de l’émission dominicale «Zone franche» de Canal 3 Bénin de ce dimanche 8 mars 2020, le directeur général de la loterie du Bénin Gaston Zossou ne regrette pas d’avoir fait le choix de Patrice Talon en avril 2016.

«Je suis plein de fierté, la fierté d’avoir l’intuition que l’homme était capable de deux choix, capable d’arracher le pouvoir à l’adversaire et de faire changer de palier à notre pays ». Ainsi s’est exprimé le directeur général de la loterie nationale du Bénin Gaston Zossou. Justifiant cette fierté, le membre fondateur du parti Bloc républicain (BR) rappelle que le Bénin est sorti des 25 pays les plus pauvres. Il fait remarquer que des infrastructures sont en train d’être mises en place avec l’asphaltage.

«La route du développement passe par la route. Dire qu’on ne mange pas la route n’est pas intelligent », relève l’ancien ministre porte-parole du président Mathieu Kérékou. Il a expliqué que quand la route est bonne l’amortissement de votre engin est moins, votre santé s’en ressent moins. Il y a de bonne transaction. Et il soutient qu’«on mange la route avec très bon appétit ». Pour Gaston Zossou, «l’économie béninoise se porte bien ».

Il indique que «les institutions de bretons Woods me semble-t-il regardent avec beaucoup d’objectivité ce qui se passe dans les pays ». A le croire, «prêter n’est pas une honte, c’est d’abord être digne et on ne vous prête que ce que vous valez ». Il relève qu’il y a des bons prêts et mauvais prêts. Un prêt avec un taux d’intérêt élevé n’est pas bon. Un prêt avec échelonnage du remboursement et un taux d’intérêt bas est plus confortable. Et aujourd’hui le Bénin est capable de dire que tel prêt me convient et tel autre non.

Le capital humain

Gaston Zossou pense qu’après l’asphaltage, qu’il faut aussi une relative sécurité et d’autres choses. Il faut autour de la route que l’individu soit pris en charge. Mais, il faut d’abord produit avant de partager. C’est pourquoi le régime n’a pas tout de suite investir dans le capital humain. Si pour l’instant la bonne santé de l’économie, des infrastructures n’ont pas d’influence dans le quotidien du béninois c’est parce que les choses prennent du temps.

Quand ceux qui ne travaillent pas pour l’Etat vont se prendre en charge à l’hôpital après avoir été inscrit et après que l’Etat ait mis en place ce type d’assurance, les gens vont comprendre la portée des actions qui sont en train d’être posées. Pour l’heure, les populations se réjouissent des routes qui sont en construction. Et selon lui, que ces routes sont faites pour durer cinquante ans. Le directeur général de la loterie nationale du Bénin Gaston Zossou rassure que «nous allons pousser l’effort jusqu’à la pointe extrême ».