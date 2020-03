Sur l’émission dominicale «Zone franche » de Canal 3 Bénin du dimanche 8 mars 2020, Gaston Zossou membre du parti Bloc républicain est revenu sur les réformes politiques mises en place par le régime de la rupture et les prochaines élections communales d’avril 2020.

Le directeur général de la loterie du Bénin Gaston Zossou épouse entière les réformes politiques du président de la République Patrice Talon. Et il souhaite même que des balises soient mises pour qu’on ne retourne pas à l’époque des grèves dans les différents secteurs. Pour lui, «la loi est faite pour nous servir ». Il estime que «la loi pour nous c’est ce que les députés au parlement ont voté comme constitution ». Et «si quelqu’un n’est pas d’accord, qu’il s’arrange pour être là où on vote la loi ».

Pour lui, les libertés ne sont pas remises en cause. Gaston Zossou rappelle que «notre démocratie avant 2016 est allée à plus 200 partis politiques ». Et «ce n’est pas lisible et on ne peut pas faire de la démocratie ». Il explique que quand on parle d’idéologies, on a le dirigisme, le libéralisme et une dizaine de choses. Mais, «200 partis politiques, ce n’est lisible ».

Aujourd’hui, le régime œuvre pour donner plus de lisibilité aux citoyens. L’invité précise qu’on est venu à deux blocs quand on a posé des règles et des critères que certains ne sont pas capables de respecter. Mais, «quand on a fait une ouverture totale, certains se sont exclus volontairement ». Donc l’ancien porte-parole du gouvernement de Kérékou en déduit que lorsqu’ils ont dit qu’on les a exclus, c’est qu’ils n’ont plus la capacité d’exister et ont cherché un bouc émissaire.

Il rassure qu’à l’heure actuelle, le personnel politique est en train de se mettre à hauteur des réformes. Et «on ira aux élections dont on ne dira plus qu’elles sont exclusives ». Il estime que le ciment national réside dans le fait pour un parti d’avoir un minimum d’assise nationale pour justifier les 10 % de suffrage au plan national exigés pour avoir un siège lors des prochaines élections. Il pense que c’est le moyen que «nous avons d’inventer un futur ensemble ». Car, «on n’a pas histoire longue ensemble ».

Des maires mouvanciers

Gaston Zossou veut que les maires qui vont être élus aux prochaines élections communales d’avril 2020 soient des maires capables de servir de relais aux actions de l’Etat central. «Si je dois avoir un vœu, j’aurais voulu que l’élu croie en l’infrastructure mis en place par l’Etat central », a confié le directeur général de la loterie nationale du Bénin. Cela va permettre de valoriser l’infrastructure pour le développement de sa localité.

Selon lui, les résultats actuels des actions du gouvernement ne sont rien. C’est un haut débit et il faut un relai qualitatif à la base. Et donc, les prochains maires ne doivent pas être des anti-progrès. Il ne faut pas faire un repli identitaire. Interrogé sur la maire de Porto-Novo, l’invité estime que cela ne lui inspire rien de personnel. Pour lui, sa mésaventure d’antan, a été à un moment de grandes fraudes électorales. Mais, autre époque autres mœurs, cela est du passé. Cependant, il nourrit toujours le désir de votre l’éviction du Parti du renouveau démocratique (PRD) de la tête de la mairie de Porto-Novo.