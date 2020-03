Du 06 Mars au 04 Avril 2020, Canal plus Bénin met en vente au prix promotionnel de 5000f, le nouveau décodeur Hd. L’annonce a été faite aux professionnels des médias ce mercredi 04 Mars au siège du groupe Canal plus à Cotonou.

La magie de la télévision se poursuit encore sur les petits écrans au cours de ce mois de Mars. Canal Plus casse ses prix et rend accessible à tous, son nouveau décodeur Hd. En effet, le nouveau décodeur Hd mis en vente au prix promotionnel de 5000f. La promotion s’étend du 06 Mars au 04 Avril 2020. A en croire Yacine Alao, directrice des ventes à Canal Plus, le groupe fait une offre promotionnelle à l’ensemble de ses abonnés en ce mois de Mars, dédié à la femme.

A l’achat, l’installation de la parabole est gratuite pour les abonnés qui optent pour la formule Evasion Plus ou tout canal plus avec une garantie de 6 mois, a annoncé Yacine Alao. Les programmes sont alléchants en Mars notamment en sport, en série, en documentaire et bien d’autres, a insisté Jonathan Lett, directeur général de Canal Plus Bénin.

Les avantages…

Les clients bénéficieront également de 7 jours de semaine généreuse à la formule supérieure si l’abonnement est fait avant échéance. Pour Afoussat Traoré, responsable communication, des cadeaux pour les nouveaux abonnés mais aussi pour les anciens abonnés.

Dj Couclick, le nouvel ambassadeur de la promo

La promo vente du nouveau décodeur Hd est accompagnée par Dj Couclik, un phénomène de la toile. L’artiste entend donc booster la promotion grâce à son image et sa notoriété sur les réseaux sociaux. La promotion démarre le vendredi 06 Mars prochain et prend fin le 04 Avril 2020.