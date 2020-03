C’est une première au Bénin et dans plusieurs pays africains. Des acteurs privés du secteur de la santé ont inauguré jeudi dernier une déchetterie ultramoderne qui sera utilisée détruire de manière sécurisée et sans grande pollution les déchets issus du domaine médical à savoir les seringues déjà utilisées, des compresses et autre types de déchets. Dans de nombreux pays ces déchets se retrouvent dans les déchets classiques ménagers mettant ainsi la population en danger.

Mais avec ce nouveau système inauguré au Bénin, il ne s’agit pas d’une simple destruction par incinération. Loin de là, le centre de gestion semblable à un conteneur maritime permet d’éliminer toute infection présente sur le déchet et de ressortir un élément non carbonisé comme à l’accoutumée. Pour l’heure le projet mené par des privés va équiper départements et a reçu un appui du gouvernement (exonération des taxes douanières).