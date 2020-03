Le candidat à l’investiture démocrate et rival de Joe Biden, Bernie Sanders s’est illustré dans cette course en remportant le caucus du Nevada et la primaire du New Hampshire. Lors du caucus de l’Iowa, il était au coude à coude avec l’ancien maire de la ville de South Bend, Pete Buttigieg (26.18% contre 26.19%). Depuis que ce dernier et les autres candidats ont jeté l’éponge au profit de l’ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, la course à l’investiture démocrate se résume désormais entre ce dernier et le sénateur du Vermont.

Un « démocrate socialiste »

Berne Sanders est depuis longtemps un indépendant, même s’il est administrativement rattaché aux démocrates du sénat. L’ancien maire de la ville de Burlington, est le tout premier sénateur américain à se présenter comme « socialiste » puis « démocrate socialiste ». Pendant qu’il occupait ses fonctions de maire entre 1981 et 1989, il s’est fait remarquer pour son attrait à la musique en supprimant les ordonnances municipales qui réduisaient la musique dans les espaces publics, entre autres.

Toujours quand il était maire en 1987, l’actuel sénateur du Vermont, s’était par ailleurs mis devant un micro pour chanter. Il avait ainsi donné son approbation pour participer à un album folk, maintenant connu comme le « Bernie Project », en collaboration avec une trentaine d’artistes de la région. L’information a été donnée par le propriétaire du studio White Crow Audio, Todd Lockwood. « Il était très aimé et en fait plutôt efficace comme maire » a-t-il confié à un média français.

Bernie Sanders était « un battant »

Pour lui, Bernie Sanders était quelqu’un de vif, qui avait des prises de positions « très marquées ». Faisant également remarquer que le candidat démocrate de 78 ans était « un battant », il a indiqué que c’est à force de discuter avec lui qu’il s’est rendu compte que l’actuel rival de Joe Biden, n’avait pas la même vision des choses que lui, en ce qui concerne l’album. Malgré cela, il avait été demandé au maire de l’époque de faire du « blues parlé », qu’on peut voir comme une sorte de « folk rap ».

A en croire Todd Lockwood, l’album fait soit rire, soit pleurer.« Les gens réagissent avec émotion… surtout les gens qui ont vécu la bataille pour les droits civiques » des années 60 a-t-il affirmé. Il a fait remastériser l’album, l’a mis en ligne, et l’a rendu disponible sous la forme de CD. L’album de Bernie Sanders s’est finalement retrouvé au classement des « Nouveaux artistes » du média Billboard.