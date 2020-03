Alors que des perturbations s’annoncent dans le cadre de la campagne pour les primaires démocrates à cause de l’épidémie du Coronavirus, Joe Biden continue d’enregistrer des soutiens. En effet, l’élue hawaïenne de la Chambre des représentants et réserviste de la Garde nationale de Hawaii a annoncé qu’elle quitte la course au profit de l’ancien vice-président américain.

« Aujourd’hui, je suspends ma campagne présidentielle et j’offre tout mon soutien au vice-président Joe Biden dans sa tentative de rassembler le pays », a déclaré ce jeudi 19 mars la jeune élue du Congrès américain Tulsi Gabbard. « Bien que je ne sois pas d’accord sur tous les sujets avec le vice-président, je sais qu’il a bon coeur et qu’il est motivé par son amour de notre pays et des Américains », a-t-elle ajouté.

Une large avance sur son rival

L’ancien proche collaborateur de Barack Obama garde toujours son statut de favori dans cette course pour les primaires démocrates. Dans les trois primaires organisées mardi dernier en Arizona, Floride et Ilinois, Joe Biden s’en est sorti avec 10 à 40 points d’avance sur son rival. Rappelons que les ralliements à l’ancien vice-président américain se sont multipliés depuis ses succès en Caroline du Sud et lors du « Super Tuesday ».

Les candidats comme Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Beto O’Rourke, Mike Bloomberg et bien d’autres se sont joints à lui dans cette course pour la Maison Blanche. Parmi les modérés, Joe Biden est préféré pour contrer son rival Bernie Sanders. Les idées très à gauche de ce dernier ne sont pas appréciées par les responsables démocrates.