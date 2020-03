Cela fait un moment maintenant que l’on entend plus trop parler de l’une des voix les plus emblématiques du RnB US, du début des années 2000, il s’agit de Britney Spears. Cette dernière a marqué tout une génération de mélomanes par son style si caractéristique et ses chansons qui sont devenues cultes. La native de McComb dans le Mississippi, a également connu des hauts et des bas tant sur le plan professionnel que sur le plan privé. A chaque période mouvementée de sa carrière, Britney a dû travailler d’arrache-pied pour retrouver le sommet.

En 2007, Britney Spears a connu une grave dépression qui a failli avoir raison d’elle. A cette époque, la superstar a été mise sous tutelle de son père, Jamie Spears, ce fut alors une période très compliquée. Britney Spears a eu deux fils avec son ex-compagnon, Kevin Federline, il s’agit de Sean Preston et du plus jeune, Jayden Spears. Les deux jeunes garçons n’ont jamais été en bons termes avec leur grand-père, Jamie Spears.

Jayden Spears s’est lâché

En 2019, alors que Britney a poursuivi son père devant la justice pour faire lever sa tutelle, Jamie a été accusé dans le même temps d’avoir violenté Sean sous les yeux de son petit frère, Jayden. Depuis lors, quelque chose s’est cassée entre Jamie Spears et ses petits-fils. Tout récemment sur Instagram, Jayden Spears a violemment chargé son grand-père.

Au cours d’une vidéo en direct, le garçon de 13 ans a répondu au commentaire d’un de ses abonnés qui disait alors ceci: “Il faut tuer ton grand-père”. Réagissant à la seconde près, Jayden Spears a répondu en ces termes: “Mec, je pensais à la même chose.Ouais, c’est plutôt un sale con. Il peut bien aller mourir” .

Par la suite, le jeune homme a fait une confidence sur la carrière musicale de sa mère qui est actuellement en stand-by. Jayden Spears a indiqué que malgré tout l’argent apporté par la musique à sa mère, Britney pense sérieusement à mettre un terme à sa carrière musicale.