L’épouse de Nicolas Sarkozy, l’ancien président français a une fois encore fait parler d’elle. Carla Bruni a profité de la tenue de la Fashion Week de Paris pour faire certaines déclarations sur le mal que représente Coronavirus qui effraie actuellement le monde entier.

Elle a également profité de cette occasion pour lancer quelques piques aux féministes. Les premiers propos douteux de Carla Bruni ont été tenus alors qu’elle s’était dirigée vers Sidney Toledano, le président-directeur général de LVMH pour les salamalecs d’usage.

“On se fait la bise, c’est dingue!”

A en croire une vidéo publiée ce mardi 3 mars de la scène, on voit Carla faire la bise au patron de LVMH. « On se fait la bise, c’est dingue ! », avait notamment lancé l’ancienne première dame surement en référence au Coronavirus. Ce virus qui sévit dans le monde depuis décembre dernier a déjà fait quatre victimes sur le territoire français. Elle a poursuivi sa blague sur cette actualité lors de sa prise de paroles.

« On est de la vieille génération nous. On n’a peur de rien, on n’est pas féministe, on ne craint pas le Coronavirus, NADA ! », a poursuivi l’épouse de l’ancien président français connue pour son caractère assez taquin. Mais elle s’est arrêtée là. Devant les invités à ce défilé, elle créée le malaise avec cette blague de très mauvais goût selon certains. Elle s’est en effet mise à tousser avec bruit après avoir déclaré devant la caméra de TMC : « Alors, je vais faire un truc, regarde ! ».