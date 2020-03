Grincement de dents au sein de l’état-major du parti Fcbe. Après le dépôt de la liste du parti à la commission électorale nationale autonome (Céna), l’aile Atchadé dénonce l’opacité dans la confection de la dite liste et évoque aussi, le point de la collaboration avec l’aile Hounkpè.

Plus rien ne va au sein du parti de l’ancien président Boni Yayi. La crise née de la délivrance par le ministre de l’intérieur du récépissé définitif d’enregistrement du parti génère d’autres épisodes. En effet, après le dépôt à la Céna de la liste de candidatures pour les élections communales prochaines, l’ancien député Nourénou Atchadé dans un communiqué adressé aux militants et militantes du parti retrace la genèse du processus de réconciliation et aussi du mystère qui a entouré la conception de la liste.

Le ver est dans le fruit…

Selon Nourénou Atchadé « les travaux au sein du comité et des sous-comités créés après la rencontre de Parakou, ont connu d’énormes difficultés, en l’occurrence le défaut de transparence qui les a caractérisés. La cellule informatique contrôlée par le groupe Hounkpè a été verrouillée et finalement déplacée à quelques heures du dépôt des dossiers à un endroit inconnu à ce jour ».

« Dans le cadre de ces élections municipales et communales, les candidatures des structures officielles de notre famille politique ont été mises de côté au profit de celles récoltées par des personnes étrangères au parti, ceci surtout dans la zone méridionale du pays », regrette Nourénou Atchadé. Le ver est dans le fruit, dit-il. « Nous ne sommes pas en mesure de garantir la fiabilité de la liste déposée à la Céna par le groupe Hounkpè au nom et pour le compte du parti en violation flagrante des accords et engagements pris devant le président d’honneur , le bureau exécutif national et les sages et notables du Borgou à Parakou », conclut le porte-parole des Fcbe.