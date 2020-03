Alors que les États-Unis subissent à leur tour une vague de malades, tous liés au covid-19, certaines personnes profitent de l’occasion pour faire parler et par forcément en bien. C’est notamment le cas de 50 Cent qui, après avoir fait le buzz en postant quelques clichés douteux sur les réseaux sociaux, a été filmé en pleine soirée, dans un club de strip-tease.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, nous pouvons effectivement le voir entrer au sein du Starlet’s Gentlemen’s Club, un club de danseuses, situé à Woodside. Sur les quelques images en ligne, le rappeur originaire de New York apparaît en train de lancer des billets sur des danseuses, et ce, malgré l’interdiction du CDC, le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, qui a invité les new-yorkais à rester chez eux, confinés.

50 Cent choque ses fans

Ne portant ni masque, ni gants, 50 Cent lui, semble plutôt heureux de sa soirée et commence à totalement se lâcher à partir du moment ou le DJ en charge d’animer la soirée, va diffuser quelques-uns de ses titres les plus connus. Des images forcément choquantes quand on sait que des milliers de personnes ont trouvé la mort à cause du nouveau coronavirus, qui sévit à travers le monde depuis le début de l’année 2020.

New-York, pourtant confinés

A ce titre, la pandémie est devenue réelle et Bill de Blasio, maire de New York, a décidé, à l’instar de nombreuses villes, régions et pays, de fermer les établissements « non-essentiels » à la vie du pays et de la ville, à savoir bars, cafés et autres restaurants, l’idée étant d’empêcher les réunions de groupes, afin d’endiguer la maladie. Boîtes de nuits, cinémas, théâtres et enfin, salles de concert, son également visés par cette mesure qui a également été prise du côté de la Californie, de l’Illinois, du Massachusetts et de l’Ohio.