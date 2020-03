Le confinement systématique des passagers venant de l’étranger décrété en conseil extraordinaire des ministres mardi dernier par le gouvernement du Bénin semble être un leurre. Des passagers d’un vol conduit en confinement dans un hôtel à Fidjrossè dans la nuit du mercredi 18 mars seraient rentrés chez eux.

Le gouvernement béninois semble banaliser le danger qui guette les populations avec le Covid-19. A défaut de fermer l’espace aérien du Bénin, le gouvernement a décidé de mettre en confinement systématique tous les passagers venant de l’étranger. Les dispositions n’ont pas été prises pour mettre effectivement cette mesure en application. La preuve, c’est que dans la nuit de ce mercredi 18 mars 2020 les passagers d’un vol devraient être en confinement. Mais on apprend que certains passagers sont rentrés chez eux.

La représentante de mécénat chirurgie cardiaque au Bénin témoigne que soir (mercredi soir) une fillette de huit ans et demi a pris le vol. La petite a subi une opération de chirurgie cardiaque. A l’atterrissage, les passagers sont mis dans des bus et amenés dans des hôtels. Elle indique qu’elle a obtenu une dérogation pour qu’une personne de la famille reste avec la fillette en confinement à l’hôtel à Fidjrossè (un quartier de Cotonou) où l’enfant a été conduite. Elle raconte que ce jeudi (19 mars 2020) matin, elle a appelé pour avoir des nouvelles, tout se passe bien. Elle a appelé le médecin référant au Bénin de la petite à qui elle a « demandé de passer à l’hôtel de la fille voir le médecin qui s’occupe d’elle dans l’hôtel ». Cela dans le but de voir si tout va bien et si la petite va bien.

Les passagers renvoyés chez eux

Mais, trente minutes après, elle reçoit l’appel du père de l’enfant qui l’informe que la personne de la famille qui est avec la fillette vient de l’appeler en lui disant qu’elles sont au dehors. Le père a indiqué à la représentante de mécénat chirurgie cardiaque au Bénin qu’il allait à l’hôtel chercher sa fille. Une fois surplace, il rappelle encore pour informer que c’est tout l’hôtel qui aurait été évacué. Ils auraient remis les passeports aux passagers et leur auraient demandé de rentrer chez eux.

La personne de la famille qui était avec la fillette confie à la représentante dit qu’il n’y a même pas eu une prise de température. Voilà l’histoire d’un confinement systématique décrété et dont la mise en application est censée commencer dans la nuit de ce mercredi. Aux dernières nouvelles certains passagers seraient rentrer chez eux sans subir un test pour voir s’il y a parmi eux des personnes infectés par le coronavirus.