Les autorités béninoises ont annoncé ce lundi 16 Mars en début d’après-midi que le pays a enregistré son premier cas d’infection au Coronavirus. L’information relayée abondamment sur les réseaux sociaux est confirmée par une déclaration du ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin.

« Aux premières heures de ce lundi 16 Mars 2020, les analyses effectuées au laboratoire de références des fièvres virales hémorragiques de Cotonou ont confirmé le diagnostic de Covid-19 sur un échantillon provenant d’un cas suspect sur le site d’isolement et de prise en charge de Cotonou. Le Bénin vient ainsi d’enregistrer le premier cas d’infection au Coronavirus Covid-19 », relève le ministre de la santé.

Le malade n’est pas de nationalité béninoise et revenait de son pays où il a fait escale en Italie avant d’atterrir au Bénin par voie aérien. « Il s’agit d’un sujet de nationalité burkinabé, de sexe masculin, âgé de 49 ans et qui est rentré sur le territoire béninois, le 12 Mars dernier », précise Benjamin Hounkpatin.

La situation est sous contrôle rassure le ministre de la santé. « Je voudrais en cette circonstance particulière, rassurer et appeler au calme et à la sérénité toute la population béninoise. Les mesures sont prises pour une gestion optimale du présent cas et un contrôle strict de la propagation de l’épidémie au Coronavirus Covid-19 dans notre pays », a-t-il indiqué.

Le sujet infecté a quitté le Burkina Faso le 21 Février 2020 et a séjourné pendant 11 jours en Belgique. Il est retourné au Burkina-Faso le 04 Mars et y est resté jusqu’au 12 Mars 2020, date à laquelle il est rentré sur le territoire béninois par voie aérienne. Le ministre de la santé invite les populations à observer strictement les règles d’hygiène en vigueur.