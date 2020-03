Alors que de nombreuses nations ont décidé d’opter pour une stratégie de confinement, c’est notamment le cas en Italie, en France et en Espagne, d’autres gouvernements ont décidé d’opter pour une autre stratégie, celle de la contamination collective. Si aucun confinement n’a été annoncé, le gouvernement Johnson souhaite surtout responsabiliser les Britanniques qui eux, semblent plutôt prendre cette situation avec flegme.

Les distances de sécurité ne sont pas respectées et les citoyens eux, continuent de sortir en masse afin de profiter des premiers jours de beau temps. Résultat, la situation est critique au point que le Royaume-Uni s’apprête à connaître une situation sensiblement similaire à celle que connaît actuellement l’Italie. Selon les experts, Londres ne serait d’ailleurs qu’à deux ou trois semaines de basculer du mauvais côté de la pandémie et de subir une première grosse vague d’hospitalisation.

Londres, ville à risque

“Le public n’en a peut-être pas conscience, mais la situation est déjà mauvaise à Londres“, a pour sa part confirmé le docteur Andrea Collins, ajoutant que les unités de soins intensifs commençaient peu à peu à se remplir. À l’image d’autres pays, des patients de tout âge viennent se faire soigner. À cette vitesse, c’est tout le service de santé qui sera bientôt submergé et qui ne pourra plus faire face à l’afflux de patients.

Un situation à l’italienne est à prévoir

Alors que Londres a tardé à réagir et mettre des mesures en place, le gouvernement lui a décidé de passer à la vitesse supérieure. Tous les lieux non essentiels ont ainsi été fermés ce weekend alors que plus d’un million de personnes, qualifiées de fragiles, ont été invitées à rester chez elles, trois mois durant. Une décision qui a été prise alors qu’Emmanuel Macron aurait directement menacé son homologue britannique de fermer ses frontières si rien n’était fait du côté de l’Angleterre pour enrayer la maladie.