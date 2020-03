En France, l’épidémie de coronavirus bat son plein alors que les autorités font de leur mieux pour essayer de l’endiguer. Face au virus un homme se met de plus en plus en avant depuis quelques semaines : le ministre de la santé, Olivier Véran. Une mise en avant qui peut avoir des conséquences comme l’a rappelé la sénatrice et l’ex-ministre Laurence Rossignol.

La France est depuis quelques jours l’un des principaux pays atteints par le Coronavirus. Le pouvoir d’Emmanuel Macron a d’ailleurs pris des mesures fortes pour préserver au mieux le peuple français comme l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes. Mercredi dernier, lors du débat au sénat sur le Coronavirus, Laurence Rossignol, ancienne ministre et sénatrice a appelé le ministre de la santé Olivier Véran à faire attention à sa santé face au virus.

Pour mieux étayer ses propos, Mme Rossignol a rappelé le cas de Jean Casimir-Perier, qui occupait le poste équivalent de premier ministre. En 1832, en pleine épidémie de choléra, celui qui était sur tous les fronts avait fini par contracter la maladie et en mourut quelques mois plus tard. Parlant de la forte exposition du ministre Véran dans des endroits comme des hôpitaux où ont séjourné ou séjournent des malades, Mme Rossignol l’a appelé à la prudence : « Monsieur le ministre, prenez soin de vous, prenez soin de vos équipes, prenez soin de nous tous ! ». Un message qui n’est pas tombé dans les oreilles d’un sourd, puisque ce dernier s’est automatiquement lavé les mains après la déclaration de la sénatrice.