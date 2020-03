Le coronavirus (Covid-19) continue de s’illustrer dans le monde entier avec plus de 100 000 cas. Ce virus qui est apparu dans la ville de Wuhan au centre de la Chine a fait plus de 3000 morts dans l’empire du milieu. Face à la propagation de la maladie, la plupart des gouvernements de pays touchés par le Covid-19 ont pris des mesures drastiques. En Europe, les autorités italiennes ont procédé au confinement de plusieurs localités du nord du pays.

Des robots dans 3 centres médicaux

En Thaïlande, ce sont des robots équipés de la 5G qui s’occupent des malades du coronavirus. L’information a été donnée par un média thaïlandais, qui a souligné que ces robots peuvent non seulement surveiller, mais aussi prendre en charge les personnes infectées par le Covid-19. Le média précise également que ces robots intelligents sont mis en place dans trois centres médicaux de la Thaïlande. Ces machines sont utilisées pour surveiller les symptômes des personnes suspectées d’être infectées par le Coronavirus.

Une communication haut-débit

Ils sont également utilisés pour assurer la prise en charge des personnes qui ont déjà la maladie. Cela pour réduire la probabilité de propagation du personnel médical. Ces robots servent par ailleurs d’intermédiaire entre les médecins et les patients. Ces derniers peuvent communiquer par visioconférence à haut-débit. Ce qui aidera les médecins à effectuer un dépistage et à réaliser un diagnostic final.

Les robots seront équipés dans le futur de moyens permettant de faire des électrocardiogrammes, mesurer la pression artérielle et la température. Notons que ces robots sont conçus et élaborés aux facultés de médecine et d’ingénierie de l’Université Chulalongkorn, en collaboration avec l’opération Advanced Info Service (AIS). «Nous avons mis à profit notre réseau 5G dans les quartiers d’affaires pour utiliser des robots intelligents pour combattre le Covid-19» a déclaré le chef des opérations nationales et du support pour AIS, Wasit Wattanasap.