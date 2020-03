Suite à l’ampleur que prend le COVID-19, plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs vols à destination et en provenance de la Chine. South African Airways, Kenya Airways, Royal Air Maroc, Air Algérie, Air Tanzania en passant par Egypt Air et Air Mauritius, pour ne citer que ceux-là. La propagation que connaît le coronavirus en Chine, ne veut pas être une raison pour Ethiopian Airlines de stopper ses vols en direction ou en provenance de la Chine. Après ses justifications de maintenir ses vols vers la Chine en février dernier, Tewolde Gebremariam, le PDG de la compagnie n’abandonne pas. Il maintient toujours ses vols en direction et provenance de la Chine. Il l’a une fois encore exprimé ce mercredi à l’agence de presse chinoise Xinhua.

L’arrêt des vols n’est pas la solution pour lutter contre le virus selon Tewolde Gebremariam

Le patron d’Ethiopian Airlines n’est pas prêt à faire chuter de 20 % une autre fois encore les demandes de vols que reçoit sa compagnie. Cela s’observe dans sa décision de continuer par transporter des passagers en provenance ou en destination de la Chine. Conscient de l’importance que cela revêt de prévenir et de lutter contre l’épidémie, Tewolde Gebremariam, a évoqué hier la volonté d’Ethiopian Airlines d’appliquer les recommandations de l’OMS. Il a par ailleurs souligné que l’isolement de la Chine n’était pas la meilleure option. « Voler directement vers la Chine ne signifie pas que nous allons arrêter le nouveau coronavirus… » a-t-il assuré à l’agence Xinhua. Le fait d’arrêter donc les vols, n’est pas gage de solution au virus à l’en croire. Selon lui, isoler la Chine à cause de l’épidémie serait injuste. Rappelons qu’Ethiopian Airlines dessert la Chine depuis 1972 et transporte en moyenne, par jour, 4000 passagers chinois entre la Chine et l’Afrique.