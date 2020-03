Les trois ministres en charge de l’enseignement au Bénin ont opposé, ce vendredi 20 mars 2020, un refus à la requête du directeur national de l’enseignement catholique en date du jeudi 19 mars et demandant l’autorisation pour marquer un arrêt des cours dans les écoles, lycées et universités catholiques du Bénin.

Les écoles, lycées et universités catholiques du Bénin ne vont pas fermer leurs portes à cause du coronavirus. C’est la décision du gouvernement béninois. Il l’a fait savoir à travers une lettre signée des ministres Salimane Karimou des enseignements maternel et primaire, Mahugnon Kakpo des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle et Eléonore Yayi Ladékan de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette lettre des trois ministres en charge de l’enseignement au Bénin est envoyée au directeur national de l’enseignement catholique, ceci pour marquer le refus du gouvernement de répondre favorablement à sa requête. Dans la lettre no CEB/DNEC/SA/021/2020 du 19 mars 2020, directeur national de l’enseignement catholique a demandé l’autorisation de marquer un arrêt des cours dans les écoles, lycées et universités catholiques du Bénin du lundi 23 mars au lundi 20 avril 2020 en vue de répondre à la demande des parents d’élèves et des enseignants.

pas encore le moment

En réponse, les ministres ont fait savoir que pour l’heure, «il est important de souligner que l’urgence n’est pas au confinement ou à la mise en quarantaine de la population, d’un groupe-cible ou d’une communauté ». Selon les ministres, «la prise d’une décision d’arrêt des cours au profit d’un groupe donné ou d’une communauté se traduirait comme une décision sélective et contraire aux principes qui fondent la constitution béninoise ». Ils estiment qu’une telle décision «ne pourrait émaner que du gouvernement qui, dans le cas d’espèce, a fait l’option de maintenir ouvertes les portes de toutes les écoles, collèges, lycées et universités tant publics que privés ». Toutefois, les ministres rassurent de l’appui technique que peuvent apporter leurs services compétents ainsi que ceux de leur collège de la santé pour apaiser les inquiétudes.