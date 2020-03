Alors que la Chine a réussi à faire fléchir la courbe de contamination liée au Coronavirus, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a indiqué que c’est désormais l’Europe qui est l’épicentre de la maladie. De nombreux pays européens sont touchés par le Covid 19, la France et surtout l’Italie enregistrent le plus grand nombre de cas de contamination et de décès. Hier, le président américain Donald Trump a décrété l’État d’urgence afin de faire face à la crise sanitaire due au Coronavirus.

La communauté scientifique est en alerte maximale pour tenter de trouver un remède au Covid 19. Il y a quelques heures, Olivier Véran, le ministre de la santé français a donné de précieux conseils concernant la maladie. En effet, sur son compte Twitter, Monsieur Véran a indiqué que la prise de médicaments anti-inflammatoires comme l’ibuprofène ou la cortisone peut être un facteur d’aggravation de l’infection chez les sujets atteints par le Covid 19.

Une combinaison dangereuse pour la santé

Pour éviter tout risque, Olivier Véran recommande de prendre du paracétamol en lieu et place des anti-inflammatoires en cas de fièvre. En effet, il ressort que l’ibuprofène et autres dérivés sont susceptibles d’aggraver la situation, avec de grosses complications éventuelles. Au-delà même du Coronavirus, la prise élevée de certains médicaments (Doliprane, Efferalgan, Aspirine…) peut causer d’énormes dommages au foie et entraîner dans le pire des cas la mort.