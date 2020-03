Dans un communiqué daté de ce samedi 21 mars 2020, le Syndicat autonome des médecins du Bénin (SYAMEB) adressé un message au gouvernement en ces temps de crise sanitaire mondiale engendré par le coronavirus. Le Syndicat autonome des médecins du Bénin (SYAMEB) à travers ce communiqué signé de son secrétaire général Dr Gilbert Fassinou exprime sa compassion « à toutes les personnes atteintes et à leur entourage en ce moment délicat et sensible ». Il rassure les Béninois sur le fait que «les soignants joueront leur partition nécessaire dans la limite des moyens mis à leur disposition ».

Mais, ce syndicat estime que le Bénin et ses gouvernants doivent tirer des leçons de cette situation de crise qui a eu le mérite de «révéler l’état du système sanitaire que nous nous sommes bâtis au fil du temps ». Elle a aussi eu le mérite «de permettre à tous, autorités, gouvernants, politiciens, cardes, population… de se faire soigner dans son pays car il n’y a pas possibilité d’évacuation sanitaire pour toute personne atteinte qu’elle soit député, Ministre, cadre, gouvernant etc… ».

Des vérités à dire à Talon

Pour les membres du SYAMEB l’heure de la rétrospection et ils veulent croire «qu’à l’issue de cette crise, le regard des autorités de la nation vis-à-vis des agents de santé et du système sanitaire, changera pour de meilleures perspectives ». Pour le SYAMEB, les cadres qui entourent le président de la République Patrice Talon doivent lui «dire la vérité sur le secteur de la santé ». Ils doivent dire au chef de l’Etat que «le secteur sanitaire du pays est en agonie avec un plateau technique désuet et un manque criard de personnels de santé qualifiés (malgré les nombreux agents de santé formés chaque année et non recrutés) pour prendre en charge la population ».

Ils doivent dire au président que «du Nord au Sud, il n’existe pas assez de services de réanimation avec matériels et personnels adéquats… face à la menace actuelle ». Et c’est, à croire ce syndicat, la raison pour laquelle il urge que Patrice Talon prenne «des mesures plus radicales pour éviter que notre nation n’aboutisse à une situation catastrophique au regard de l’expérience d’autres nations telle que la chine, la France, l’Italie, les Etats Unis… ».

Donner des moyens aux médecins

Le SYAMEB rappelle au président de la République que les médecins et collaborateurs (tous les soignants) sont en ce moment aux fronts «comme des soldats en temps de guerre ». Ils risquent leur vie et celle de leur famille au nom du sacerdoce tant prôné. C’est donc le moment de leur donner les moyens nécessaires et de prendre des dispositions adéquates pour leur sécurité aux soins. Le SYAMEB précise qu’ils ne peuvent pas faire l’impossible. Le SYAMEB saisi l’occasion pour inviter les populations au respect strict des mesures de prévention vulgarisées par les autorités sanitaires du pays et au confinement volontaire au mieux à domicile en vue de faciliter l’éradication totale de cet agent pathogène vaincu.