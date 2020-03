Alors que les contaminations s’accélèrent en France, une rumeur a vu le jour sur la toile française; ceci après l’annulation de tous les déplacements de la semaine du président Macron. Très vite certains ont attribué ces annulations à une éventuelle contamination au coronavirus du président français. D’après des sources proches du président citées le site leparisien.fr : “Non, Emmanuel Macron n’a pas attrapé le coronavirus (…) non, le président n’est pas confiné“. Selon ces sources il s’agit juste de réaménager son emploi du temps pour faire face à la situation. Aucune réaction du principal intéressé lui-même.

Des hauts responsables en Iran, et des rumeurs sur le Pape François

En Iran, comme LNT l’annonçait il y a quelques heures, deux hauts responsables ont perdu la vie suite à l’infection au coronavirus. Outre Emmanuel Macron, le Pape François est aussi la cible de rumeurs non confirmées sur la toile. Et ce après l’annulation de sa participation à plusieurs événements. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.