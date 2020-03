L’Afrique prend-elle la pandémie du coronavirus à la légère ? La réponse est naturellement non au vu des mesures que prennent les pays du continent pour stopper la propagation du mal ou l’éviter tout simplement. Mais force est de constater qu’il n’y a pas d’actions concertées entre les dirigeants du continent pour contre-attaquer cette covid-19. C’est d’ailleurs ce que déplore l’ancien ministre de l’environnement du Général Mathieu Kérékou.

« Il n’y a aucun sommet de l’Union Africaine à l’horizon »

« Au-delà du chacun pour soi dans un confinement hypothétique et des fermetures de frontières, quelle réponse intelligente et concertée l’Afrique s’est donnée et propose-t-elle à ses partenaires ? » s’interroge Luc Gnacadja dans une publication sur sa page Facebook. Il fait par ailleurs remarquer que contrairement au continent, l’Europe se concerte. “Un Conseil uuropéen des chefs d’Etat et de gouvernement se tient aujourd’hui” (hier jeudi 26 mars). Ils parleront aussi de l’Afrique face au Covid-19, informe Luc Gnacadja.

Pendant ce temps, se désole l’ancien ministre, il « n’y a aucun sommet de l’Union Africaine à l’horizon ». C’est pourtant la plus systémique des menaces auxquelles le continent doit faire face dans l’urgence et dans la concertation, estime Luc Gnacadja qui se pose d’autres questions. En effet, l’homme se demande, s’il faut attendre la catastrophe avec le Covid-19 dans nos multiples bidonvilles et camps de réfugiés pour agir.

L’Afrique n’a pas entendu le cri de cœur de Tedros

“Nos pays ne sont-ils pas capables de se mettre ensemble pour une riposte concertée dans les tous prochains jours sans attendre que le sauveur ne vienne d’ailleurs ? “s’interroge encore l’ancien ministre qui regrette que le continent n’ait pas entendu le cri de cœur du président de l’Oms l’éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le patron de la structure onusienne demandait en effet à son continent de se réveiller.

« Il a averti que pour éliminer et contrôler la pandémie, il faut isoler, tester, traiter et tracer les contacts. La preuve est faite que monsieur Covid19 ne respecte pas les frontières surtout quand elles sont poreuses » poursuit M Gnacadja. Il a pour finir indiquer que l’Afrique doit démontrer qu’elle dispose du leadership nécessaire pour gagner cette « guerre » contre le Covid-19.