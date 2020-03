C’est la vedette de l’actualité mondiale en ce moment. L’épidémie du coronavirus continue de se répandre comme une traînée de poudre sur tous les continents. En Afrique, le dernier cas signalé vient d’Afrique du Sud. Le Bénin qui n’a pas encore été touché par l’épidémie se prépare à prendre en charge d’éventuels cas.

Un site d’isolement et de prise en charge a donc déjà été mis en place. Il se trouve à l’intérieur de l’école de police de Cotonou. Les ministres de la santé Benjamin Hounkpatin, de l’intérieur Sacca Lafia et de l’économie Romuald Wadagni l’ont visité hier jeudi 05 mars.

Selon les explications de Benjamin Hounkpatin , le site « est composé de trois salles pour les patients, deux salles polyvalentes pour les patients suspects et une salle où nous admettons les patients qui sont confirmés comme étant malades et les patients dont les cas s’aggravent. En dehors de cela, lorsqu’on quitte la salle des cas confirmés, nous avons un dispositif très moderne pour le traitement des patients qui malheureusement seraient décédés ».

Un plan d’urgence de 06 milliards

Il y a en outre un dispositif très sécurisé pour le personnel et le malade qui sort. C’est un dispositif commandé automatiquement à distance d’une cabine avec l’aide d’une caméra pour traiter et désinfecter totalement la combinaison portée par le personnel soignant avant qu’il ne l’enlève et ne prenne une douche et quitte la zone rouge.

Le ministre de l’économie et des finances a quant à lui parlé du plan d’urgence du gouvernement pour faire face à la menace et qui se chiffre à 6 milliards. Ces moyens vont permettre la prévention, la détection et la prise en charge des cas suspects. Outre le plan d’urgence, il y a un plan à moyen et long terme qui permet de s’assurer que les autres départements disposent des infrastructures ressemblant à ce centre d’isolement et de prise en charge. Ce plan se chiffre à plus de 30 milliards de francs Cfa, informe l’argentier national.

« Ce qui est fait ici en un temps record me rassure »

Le ministre de l’intérieur s’est pour sa part réjoui de ce qu’il a vu sur le site. « Ce qui est fait ici en un temps record me réjouit et me rassure » a-t-il déclaré. Le représentant résident de l’organisation mondiale de la santé (OMS) qui faisait aussi partie de la délégation a rassuré sur la qualité des installations.