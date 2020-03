C’est une nouvelle qui peut inquiéter. Selon plusieurs sites d’informations togolais, un béninois testé positif au coronavirus aurait fui du Togo pour rentrer au bercail. Son objectif : venir se faire soigner chez lui. L’intéressé s’était présenté le mercredi 25 mars dans une formation sanitaire au Togo, en l’occurrence le CHR Lomé Commune. C’est là qu’il a été testé positif au Covid-19. Alors que les dispositions se prenaient pour l’hospitaliser, il a pris la poudre d’escampette.

Il appellera le lendemain les services sanitaires togolais pour les informer qu’il est rentré dans son pays afin d’y recevoir les soins. Selon le chef du Service des maladies infectieuses du CHU Sylvanus Olympio et chef des opérations de prise en charge des malades de COVID-19, les dires du patient ont été vérifiés. « Nous avons appelé les centres de santé au Bénin et ils ont confirmé que le patient en question a regagné le Bénin pour se faire soigner » a confié le Professeur Ihou-Watéba à Nana FM, une radio togolaise.

La réaction des autorités béninoises attendue

Les autorités béninoises ont jusqu’ici parlé de 5 cas confirmés de Coronavirus. Aucun béninois n’a été contaminé, ont-elles également assuré jusqu’à présent. Elles vont certainement réagir dans les prochaines heures pour nous donner plus d’informations sur ce cas, et les mesures prises pour mettre en quarantaine toutes les personnes avec qui il est entré en contact. Rappelons que le virus n’est plus uniquement porté par les européens sur le continent.

Il y a également une contamination locale et c’est elle qui semble plus pernicieuse à cause de l’indiscipline de certains citoyens qui enfreignent les règles de l’auto-isolement ou de la quarantaine, mettant en danger la vie des autres. Si actuellement l’Afrique est peu touchée par le virus c’est semble-t-il une chance pour le continent. Les pays doivent durcir les mesures visant à contrer la propagation du virus pour ne pas compter comme l’Italie et l’Espagne, des milliers de morts.