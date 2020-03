Il y a quelques semaines, le professeur Raoult, membre de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée infection, provoquait le buzz à la télévision et sur les réseaux sociaux, en affirmant haut et fort que la chloroquine était très utile afin de guérir du coronavirus. Selon lui, ses premiers patients traités à base de ce médicament n’ont mis que six jours à se remettre du covid-19.

Face à la menace que représentent le nouveau coronavirus et les risques sanitaires engendrés par la maladie, les médecins sont sur le qui-vive. Le 16 mars, le professeur Raoult lui, a confirmé que ses patients traités avec de la chloroquine, étaient actuellement en voie de guérison. Admis à 24 malades, sur la base du volontariat, ce traitement semble donc porter ses fruits. Une conclusion qu’il s’est empressé de relayer sur les réseaux sociaux.

La chloroquine, vraiment efficace ?

Très actif, le professeur Raoult n’a effectivement pas perdu de temps avant d’expliquer ses retours. Sur ses images, le médecin confirme que les personnes n’ayant pas reçu de Plaquenil, le médicament contenant de la chloroquine, étaient toujours porteur du virus, même six jours après le début de la maladie. Concernant celles et ceux qui ont décidé de prendre cette molécule, il n’y a après 6 jours, plus que 25% de porteurs. Une performance assez incroyable donc qui tend à prouver que la chloroquine, médicament généralement utilisé comme anti-paludique, est réellement utile et efficace.

Le vaccin, privilégié

Seul problème, les effets secondaires. En effet, à dose normale, ce médicament semble être plutôt efficace, mais sur le long-terme, ce dernier peut avoir des effets négatifs, principalement sur les patients en réanimation. Suffisant pour que la médecine ne se préoccupe pas de cet anti-paludique ? Pour le moment, il semblerait que la chloroquine ne soit pas le médicament privilégié par la communauté scientifique qui semble plutôt attendre qu’un vaccin soit rapidement mis en place.