Les autorités américaines et européennes ont autorisé la mise en circulation d’un moyen plus rapide de détecter le Coronavirus. Il s’agit en effet d’un test à même de révéler les résultats dans un délai d’environ trois heures de temps. Mis sur pied par Roche Diagnostics, il se démarque à bien de niveau du test traditionnel qui existait. Déjà, comme point de différence entre le nouveau et l’ancien, celui autorisé peut être utilisé hors des laboratoires hospitaliers ou de recherche.

Il est adapté aux machines automatisées dans les laboratoires de ville. Il aurait reçu le marquage CE. Un décret du ministère français de la Santé a autorisé les laboratoires de ville ce lundi 16 mars à réaliser ce test. L’agence de santé américaine a quant à elle délivré une autorisation d’utilisation au laboratoire suisse pour le test.

La certification, un atout?

« La certification du marquage CE et l’octroi de l’EUA par la FDA soutiennent notre engagement à donner à plus de patients un accès à des diagnostics fiables qui sont cruciaux pour lutter contre cette maladie grave », a notamment confié Thomas Schinecker, le responsable de Roche Diagnostics.

Rappelons que le Coronavirus qui a fait son apparition en décembre dernier en Chine crée une énorme panique dans le monde. Il a engendré de milliers de morts et induit le ralentissement des activités dans plusieurs pays. Plusieurs laboratoires sont à pied d’œuvre pour trouver un remède à ce virus.