Le secrétaire général du ministère de la Santé a confirmé hier mercredi 18 mars 2020 un second cas de coronavirus au Bénin. Le Bénin compte désormais deux personnes infectées par le Covid-19. Dans une déclaration dans l’après-midi d’hier mercredi, le secrétaire du ministère de la Santé a indiqué que le Bénin a enregistré un second cas positif du Covid-19 confirmé par le laboratoire des fièvres hémorragiques de Cotonou.

Selon lui, il s’agit d’une Allemande de 21 ans qui a rejoint le Cotonou via Munich puis Paris. A l’arrivée à l’aéroport de Cotonou le 11 mars dernier, la patiente n’a présenté aucun signe mais, il lui a été prescrit l’auto-isolement de 14 jours. L’Allemande n’a pas respecté la mise en quarantaine à elle prescrite. Ainsi, elle a visité certains endroits à Cotonou et à Porto-Novo. C’est à partir du 13 mars dernier qu’elle a présenté un écoulement nasal suivi de fièvre et une légère toux.

Après consultation, elle a été mise en quarantaine avec son fiancé. Contrairement à ce que le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement Alain Arounla a dit un peu plutôt hier, le secrétaire général du ministère de la Santé a indiqué que la patiente a été confirmé positive dans la nuit du mardi 17 mars. Son état clinique est stable. Le recensement des contacts entamé le 16 mars a permis de recenser 16 contacts directs en communauté.

Respect des règles

Le secrétaire général a saisi l’occasion pour rappeler à tous la population béninoise combien il est impératif de se conformer aux règles de précaution et de prévention prescrite par le ministère de la santé et le gouvernement du Bénin. Pour rappel, le Bénin a enregistré le premier cas confirmé du coronavirus le lundi 16 mars 2020. Il s’agit d’un Burkinabé de 49 ans venu à Cotonou le 12 mars 2020.