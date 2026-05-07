Le jeudi 7 mai à Ouagadougou, Rohan Marley, fils aîné de la légende jamaïcaine du reggae Bob Marley, a reçu un tableau représentant son père des mains de Dramane Konaté, président du comité scientifique de la Rue des Étoiles. Cette remise officielle revêt une portée symbolique majeure pour le Burkina Faso et la diaspora africaine.

Une présence concertée autour de la culture

Rohan Marley se trouve au Burkina Faso depuis le 3 mai dans le cadre d’une mission exploratoire menée en prélude à l’organisation d’un grand concert caritatif. Le projet fait suite à plusieurs mois d’échanges, depuis près de quatre mois, et vise à permettre à la délégation Marley de découvrir les réalités du Burkina Faso. Son arrivée a coïncidé avec la clôture de la Semaine Nationale de la Culture 2026 à Bobo-Dioulasso, conférant à sa présence une dimension pertinente sur le plan culturel et diplomatique.

L’hommage de la Rue des Étoiles

Bob Marley figure parmi les 140 personnalités immortalisées lors de l’inauguration de la Rue des Étoiles le 22 février 2025. Située sur l’avenue Kwamé Nkrumah à Ouagadougou, cette rue abrite des stèles en l’honneur de figures emblématiques issues de divers domaines tels que les sciences, les arts, la culture, le sport et l’économie. Le placement du reggaeman jamaïcain aux côtés de figures africaines contemporaines témoigne de la reconnaissance de son influence transnationale comme symbole de résistance et d’émancipation.

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Un enjeu panafricain explicite

Le concert caritatif prévu mobilisera une vingtaine d’artistes et répond à une volonté d’accompagner la dynamique de lutte émancipatrice et de souveraineté portée par le Burkina Faso. Cette initiative dépasse la dimension artistique : elle cristallise une convergence entre l’héritage de Bob Marley—fondateur du mouvement Rastafari et promoteur de l’unité africaine—et le projet politique actuel du Burkina Faso sous la direction du Capitaine Ibrahim Traoré.

Rohan Marley a exprimé son engagement envers l’unité africaine via la mobilisation conjointe des Africains et de leur diaspora. Le motif de ce déplacement consiste à poser les jalons d’un concert caritatif exceptionnel conçu comme un acte politique soutenant la quête de souveraineté portée par le Burkina Faso. Le concert caritatif doit se tenir dans les mois à venir.