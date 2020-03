290 services répertoriés, 55 e-services et 6 nouveaux e-services répartis dans les 24 ministères de l’administration publique. C’est l’ensemble des composantes de la plateforme numérique présentée et inaugurée Jeudi 26 Mars 2020 à Cotonou par le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Dématérialiser l’administration publique en offrant aux usagers des services de qualité en leur réduisant les coûts. C’est l’objectif de la mise en œuvre du portail national numérique, une plateforme de dématérialisation de certains services publics, le www.service-public.bj. Le lancement a été fait Jeudi 26 Mars 2020 à Cotonou par le ministre du numérique et de la digitalisation.

Selon Aurélie Soulé Zoumarou, cette plateforme est un portail sécurisé et fiable. Le portail apportera une plus grande transparence et est désormais une interface entre les usagers de l’administration et l’Etat. Le portail précise le ministre apporte d’information à l’usager, il permettra de faire en ligne les demandes et permettra à l’usager d’imprimer directement les services. Son utilisation est subordonnée au numéro personnel d’identification (Npi) de l’usager, délivré par l’agence nationale d’identification des personnes (Anip).

Posséder son numéro personnel d’identification, créer son mot de passe et se connecter, sont les trois étapes indispensables pour s’authentifier, précise Serge Adjovi, directeur général de l’agence des services et systèmes d’information (Assi). Les usagers peuvent demander en ligne les services tels que l’extrait du registre de commerce, le permis de construire, le certificat de nationalité, l’attestation de prise en charge, l’attestation d’affiliation au fonds national de retraite du Bénin (Fnrb) et l’attestation de jouissance de droits.