Le Bénin représenté par la ministre du numérique et le groupe japonais Nec Xon ont signé un mémorandum d’entente le mardi 10 mars 2020 à Cotonou. Par cet accord le Bénin bénéficiera de l’appui de la société spécialisée dans l’électronique et la technologie.

Elle l’accompagnera notamment pour mener à bien les projets de digitalisation complète des administrations sectorielles, la fourniture en solution digitale pour la sécurité publique, la dématérialisation des procédures, la fourniture en solutions d’infrastructures et de modèles économiques pour la connectivité rurale et la mise en place d’architectures et d’espaces collaboratifs.

Selon la ministre Aurélie Adam Zoumarou, la signature de ce « mémorandum d’entente du protocole d’accord matérialise le cadre de collaboration que le gouvernement du Bénin à travers le ministère du numérique et de la digitalisation va avoir ou continuera d’avoir avec le groupe Nec »

Les discussions ont débuté depuis la TICAD7 au Japon

C’est aussi la matérialisation du fait que le gouvernement béninois veut travailler avec les grands groupes, les grandes entreprises en mesure d’apporter à nos différents secteurs, a-t-elle ajouté. L’ambassadeur du japon au Bénin Kiyofumi Konishi qui était présent à cette cérémonie a quant à lui saluer l’aboutissement des discussions entre les deux parties. Rappelons que c’est depuis la TICAD7 qui s’est tenue au Japon en août 2019 que NEC XON et la ministre Zoumarou ont enclenché les discussions.