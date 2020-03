L’épidémie de Coronavirus continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. La maladie qui s’est signalée pour la première fois à Wuhan s’est depuis étendu à d’autres pays et à d’autres continents très vite. Alors que des milliers de cas de décès se sont fait remarquer en Chine et dans d’autres pays, les Etats-Unis d’Amérique viennent d’enregistrer leur premier cas de décès. Il faut préciser qu’à ce jour 70 cas de personnes infectées ont été dénombrées aux USA.

Les autorités ont alors appelé les citoyens américains à se préparer à vivre un changement dans leur habitude en précisant ne pas savoir si la propagation sera importante ou non. D’un autre côté, de nouvelles restrictions sont imposées aux personnes revenant d’Iran qui est fortement touché par l’épidémie de coronavirus.

Après l’annonce, le numéro 1 américain a pris le parole pour se prononcer sur le sujet. L’intervention du numéro un américain est intervenue pour apaiser les américains. Au cours de son intervention, le Président Trump a assuré que des personnes infectées ont été guéries après avoir suivi un traitement médical. Il a également affirmé qu’il va se pencher sur de possibles restrictions avec le Mexique et qui échangerait avec des responsables de groupes pharmaceutiques concernant la gestion de l’épidémie.