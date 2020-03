Le président français s’est exprimé comme prévu sur la grande crise que traverse la France : le coronavirus. S’il s’est montré déterminé et prêt à accompagner le secteur de la santé, il a fait une grande annonce : la fermeture des crèches, écoles et universités jusqu’à nouvel ordre : “Fermées pour une raison simple : nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus.” Pour le moment pas de report des élections et les transports publics seront par contre maintenus à en croire le président.

“En France, les meilleurs virologues, les meilleures épidémiologistes, des gens qui sont sur le terrain et que nous avons écoutés. Tous nous ont dit que malgré des efforts pour le freiner, le virus continue de se propager. Nous le savions, nous le redoutions. La maladie touchera d’abord les personnes les plus vulnérables. Beaucoup d’entre eux auront besoin de soins adaptés à l’hôpital, souvent d’assistance respiratoire. Il faudra aussi se préparer à une possible deuxième vague qui touchera un peu plus tard en nombre beaucoup plus réduit, des personnes plus jeunes, a priori moins exposées à la maladie, mais qu’il faudra soigner également.“ a malheureusement prévenu le président Macron pour justifier les nouvelles mesures. Concernant les entreprises françaises qui risquent de se retrouver en difficulté, Emmanuel Macron annonce des mesures exceptionnelles dont l’indemnisation des salariés obligés de rester chez eux.