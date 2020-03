Le célèbre animateur, de l’émission ”A la bonne heure” sur RTL, Stéphane Bern s’est montré très en colère contre certains français qui continuent toujours de s’obstiner face aux mesures de confinement imposées par les autorités. Il s’est, en effet, exprimé au cours d’une émission réalisée par le Figaro, sur la nouvelle vie des présentateurs télés en ce temps de crise sanitaire. Interviewé, le célèbre animateur n’a pas hésité à faire savoir son indignation face à l’incivisme des français. En effet, après une question du média français qui voulait savoir ce qu‘il pense de l’habitude des français qui continuent toujours de visiter les lieux de loisirs et les parcs, Stéphane Bern a déclaré

”Il n’y a plus aucun sens civique dans ce pays. Ça me désole. Et moins les gens se confinent, plus il faudra que nous nous confinions longtemps. En revanche, ces inconscients seront bien contents qu’il y ait des médecins pour les soigner le jour où ils attraperont le virus.” Alors qu’en Espagne et en Italie les gens sont plus civiques a-t-il ajouté. Ce coup de gueule de l’animateur parait bien fondé puisque la France compte à l’heure actuelle plus 12.600 cas avec un doublement des cas tous les 4 jours donc le Covid-19 continue toujours de se propager. Par ailleurs, le civisme des chinois a permis déjà d’endiguer le mal et d’avoir zéro cas de nouvelle contamination au nouveau Coronavirus à Wuhan ville épicentre de la pandémie.

La nouvelle vie de Stéphane Bern, un exemple à suivre?

L’animateur de ”A la bonne heure’ mène maintenant une vie solitaire dans sa résidence à Thiron-Gardais dans le Perche. Stéphane Bern continue toujours de présenter son émission depuis sa résidence bien que confiné. ”Je me lève, je vais faire quelques courses dans le village, muni de mon attestation. ” et ”À la maison, j’ai deux grandes bibliothèques bien pleines, je ne peux pas m’ennuyer! ” a indiqué l’animateur de RTL qui dans la soirée regarde avec passion la télévision. Bien que le non respect des mesures de confinement expose à de rigoureuses sanctions certains français continuent toujours de violer les nouvelles règles imposées.