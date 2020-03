‘’J’attends maintenant ses excuses publiques ‘’ a publié Nadine Morano sur son compte twitter, suite aux récents propos du célèbre docteur Michel Cymes, sur France 5 ce lundi 16 mars. Invitée le dimanche 15 mars sur France 2, la députée européenne avait dénoncé l’expansion du covid-19 tout en reprochant au gouvernement français de minimiser l’ampleur de l’épidémie.

La contre-attaque de Nadine

Présent sur le même plateau, le Docteur Cymes, très en colère, n’a pas voulu entendre de ses oreilles ces allégations et a ainsi traité les propos de Madame Morano ‘’d’irresponsable’’. Mais sa position ne sera que de courte durée. Ce lundi il a tenu sur France 5 des propos qui laissent transparaître son incohérence.

En effet, au cours de l’émission C à vous, il est allé dans le même sens que Madame Morano et affirme qu’il n’a pas vite attiré l’attention des français sur la gravité du Covid-19. Il ajoute ensuite qu’il aurait dû se montrer plus alarmiste pour éviter l’expansion inexorable de l’épidémie.

Nadine Morano va profiter de cet aveu pour corriger son image et sa réputation écorchées au cours de l’émission du dimanche 15. Par un tweet, elle a demandé des excuses publiques de celui qui l’avait traitée ‘’d’irresponsable’’. Elle réclame des excuses publiques pour certaines autorités notamment pour Marine Le Pen. Cette passe d’armes, entre les deux , tombe à point nommé. En effet, le gouvernement français a déclaré la guerre au covid-19 en prenant des mesures inédites.