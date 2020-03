Bien qu’elle soit maîtrisée pour le moment en Chine, la pandémie du COVID-19 ne cesse de se propager dans le monde. Elle donne de l’insomnie aux différents gouvernants des pays du monde qui ne manquent pas de trouver des mesures barrières pour prévenir et lutter contre le mal. En France, pour faire face au virus, en plus du confinement général, le gouvernement d’Emmanuel Macron a organisé des contrôles, afin de limiter la circulation des personnes. Dimanche dernier, un mineur a été mis en examen après avoir forcé un contrôle de confinement. L’incident s’est produit vers 9 heures 30 à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) sur l’avenue de Nice, à l’angle de l’allée des bouleaux.

Il écope d’une contravention

Le mineur est âgé de 17 ans. Il est originaire de Nice et réside à Cagnes-sur-Mer. Pendant que toute la France est en confinement général, l’adolescent de 17 ans conduisait sans permis, dans les rues de Cagnes-sur-Mer, une commune française. Intercepté par la police, le jeune conducteur a forcé le contrôle routier. L’un des agents de sécurité présents sur les lieux a ouvert le feu sur la voiture, mais il a réussi à prendre la fuite. Selon certaines sources, le jeune a foncé sur les policiers sur place. Il s’est lui-même au commissariat deux jours plus tard et a été placé en garde à vue. Il finit par écoper d’une contravention pour non-présentation de son attestation de déplacement. Une sanction qui fait suite à la mise en examen du contrevenant pour conduite sans permis et refus d’obtempérer.

” Il a eu peur et a voulu partir”

Le père du jeune avait été entre-temps joint par nos confrères de France 3. Tout en rassurant que son fils n’a ” foncé sur personne“, il a indiqué que le fait que le jeune conducteur ait pris la fuite est dû à sa peur face aux hommes en uniformes. ” Il a eu peur et a voulu partir (…) Il m’a dit qu’il était passé à 3 mètres du policier, qui a eu le temps de se coucher parterre avant de tirer” a-t-il déclaré avant d’ajouter qu’il ” s’est arrêté mais n’avait pas de papiers, pas de permis…“. Plus loin, il poursuit en affirmant qu’un policier a dit “arrête-le“, et que ” c’est là qu’il a pris peur et qu’il a démarré“. Notons que le mineur de 17 ans avait conduit sa petite amie à son service.