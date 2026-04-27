France: un policier hors service poignardé à Paris

Le 27 avril 2026, dans le 15e arrondissement de Paris, rue Saint-Charles, un policier de 32 ans a été blessé au couteau. Celui-ci était hors service et se trouvait en ville lorsqu’un homme, menaçant, s’en était pris à deux jeunes femmes. Selon des informations relayées par Actu17 et confirmées par une source proche de l’enquête, il aurait tenté d’intervenir pour calmer l’individu.

Tout a débuté aux alentours de 16h30 lorsque deux femmes remarquent qu’un sans domicile fixe se fait voler. Elles tentent alors d’intervenir. C’est à ce moment que l’agresseur s’agace et se montre violent envers les deux jeunes femmes, sortant un couteau pour les intimider. La situation a rapidement dégénéré, sous les yeux de plusieurs témoins présents sur place.

Le policier tente une intervention hors service

Présent dans le secteur, le policier hors service décide alors d’intervenir. Il s’est interposé pour neutraliser l’individu armé. Au cours de l’intervention, il a été touché à l’omoplate par un coup de couteau. Malgré la blessure, il est parvenu à maîtriser le suspect et à le maintenir au sol… non sans mal.

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En effet, un autre homme s’est approché et a frappé le policier alors qu’il se trouvait au sol. Les circonstances exactes de cette agression restent floues. Selon les premiers éléments, le second agresseur n’aurait pas su qu’il avait affaire à un fonctionnaire de police et a simplement frappé la personne qu’il pensait être derrière l’altercation.

Interpellations et prise en charge

Les forces de l’ordre sont intervenues vers 16h45. Deux personnes ont été interpellées, dont le suspect principal et l’homme ayant porté le coup de poing. Une enquête est en cours pour préciser les responsabilités de chacun. Le policier, lui, se porte bien. Il a été très vite pris en charge par les services de santé et a été transporté à l’hôpital européen Georges-Pompidou. Ses blessures ont été jugées comme étant sans gravité.