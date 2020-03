Le nouveau coronavirus continue de faire des ravages dans le monde avec plus de 4000 morts et plus de 110 000 cas confirmés dans le monde. Plusieurs pays sur tous les continents ont pris des mesures pour empêcher la propagation de la maladie. Cependant aux Etats-Unis, la façon avec laquelle l’administration Trump gère la pandémie, ne fait pas l’unanimité, surtout dans le camp des démocrates.

Des insuffisances dans la gestion de la pandémie

S’exprimant sur la situation que traversent les USA face au coronavirus, les candidats à l’investiture démocrate, Joe Biden et Bernie Sanders ont relevé des insuffisances dans la gestion de la pandémie par le président américain Donald Trump. Le sénateur du Vermont n’a pas été très tendre avec le locataire de la Maison Blanche.

« En termes de décès potentiels et d’impact sur notre économie, la crise à laquelle nous faisons face à cause du coronavirus est à l’échelle d’une grande guerre, et nous devons agir en conséquence » a-t-il martelé dans la ville de Burlington. A l’en croire, l’administration Trump est assez incompétente en ces périodes de crise internationale.

Un échec colossal

Selon Bernie Sanders, l’imprudence et cette incompétence de l’administration américaine « ont mis en danger la vie de beaucoup, beaucoup de gens ». Le vice-président de Barack Obama, quant à lui, a fait état de « l’échec de l’administration ». Cet échec «vis-à-vis des tests est colossal. C’est un échec dans la préparation, la direction et la mise en œuvre » a laissé entendre Joe Biden, depuis sa ville de Wilmington, située dans l’Etat du Delaware.

Réagissant aux propos de Donald Trump le mercredi soir, Joe Biden a exhorté les citoyens américains à ne pas recourir à la « xénophobie ». Pour lui, « appeler le Covid-19 un virus étranger n’écarte pas la responsabilité des mauvaises décisions prises jusqu’ici par l’administration Trump ».