Le président de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB) Luc Atropko a procédé, hier lundi 9 mars 2020, à la mise en service des guichets uniques d’une dizaine de communes. La cérémonie de mise en service a eu lieu à Tori-Bossito.

Les communes d’Aplahoué, Lokossa, Akpro-Missérété, Ifangni, Tori-Bossito, Dassa-Zoumè, Nikki, Djougou, Gogounou, Karimama, et Bassila. C’est le président de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB) Luc Atropko en présence des représentants de l’Association internationale des maires francophone et de l’Union Européenne qui a apporté un appui financier au projet. Le chef du projet de conception de ces guichets uniques Arnaud Tokpo a exposé les caractéristiques du guichet de Tori-Bossito. Selon lui, le guichet unique de Tori-Bossito dispose d’un serveur avec Windows serveur 2012 .

C’est à partir de ce serveur là que tous les utilisateurs sont servis. Elle a des postes clients. Il y a aussi des mesures de sécurité qui ont été prises en backup. Le guichet unique dispose «d’un disque dur externe de grande capacité pour pouvoir sauvegarder les données et les restaurer à tout moment en cas d’incident ». Arnaud Tokpo explique que le tout premier module est l’opération de caisse qui consiste à enregistrer les paiements et à pouvoir délivrer les prestations.

Mais, il faut ensuite que l’usager présente ce reçu au niveau de l’Etat civil qui à son tour vérifie effectivement si l’usager est parti payer à la caisse. Il a le module de gestion des locations de boutique qui permet d’enregistrer les contrats de négociations que ce soit les magasins, boutiques ou hangars. Ce qui permet de savoir les paiements dus par un locataire et de pouvoir un état des paiements effectués. Il y a aussi un autre module qui s’occupe de la gestion des valeurs inactives.

Des avantages

A en croire le président de l’ANCB Luc Atropko, «le guichet unique repose sur le principe que celui qui livre le service n’encaisse pas les frais associés ». Selon lui, le logiciel informatique assure la sécurisation informatique des données et centralise toutes les recettes. Il indique que «la mise en commun de l’ensemble des données comptables actualisées permet au maire, au secrétaire général ou au directeur des affaires financières de suivre depuis leurs bureaux, les recettes au jour le jour ».

Le maire de la commune de Bohicon a relevé que «le logiciel garanti la transparence dans le recouvrement et des dépenses ». Alors, «il permet donc un meilleur contrôle des flux en matière de recettes ». Il a aussi annoncé que six nouvelles communes vont bénéficier de l’installation du dispositif du guichet unique. Il s’agit de Malanville, Matéri, Bopa, Zè, Ouessè et Banikoara.