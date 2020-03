Il ya quelques années, Brad Pitt et Jennifer Aniston formaient un des couples les plus glamours d’Hollywood, leur romance a enthousiasmé de nombreux fans à travers le monde. Cependant, en 2005, Brad Pitt a eu le coup de foudre pour une autre sublime actrice d’Hollywood, à savoir Angelina Jolie avec laquelle il a eu 6 enfants. Après plusieurs années de vie commune, Brad Pitt et Angelina Jolie se sont séparés en 2006, leur divorce a longtemps fait les choux gras de la presse people.

Selon les informations des médias people américains, 15 ans après leur séparation, il se pourrait bien que Brad Pitt et Jennifer Aniston se remettent ensemble. D’après un informateur proche des deux célébrités, les choses pourraient s’accélérer dans les jours à venir car Pitt et Aniston envisageraient de se marier secrètement pour la 2e fois de leur vie au Mexique.

Un mariage intime au Mexique

Le même informateur a livré que malgré le fait que Brad Pitt ait quitté Jennifer Aniston il y a quelques années, cette dernière avait toujours des sentiments pour le célèbre acteur. Il ressort que la mythique actrice de la série Friends a réussi à tout pardonner à Brad Pitt et qu’elle est prête à débuter une nouvelle romance avec lui. “Ce dont Brad a le plus envie maintenant, c’est de s’installer et de vivre heureux avec son âme soeur, Jen” a déclaré l’informateur aux médias. Les proches des deux vedettes d’Hollywood s’activeraient pour rendre possible leur mariage au Mexique. “Ils veulent que ce soit romantique et beau. Le thème sera spirituel et ils feront des vœux manuscrits“ livrera notre informateur.