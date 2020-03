A l’occasion de la célébration ce dimanche 8 mars 2020 de la Journée internationale de la femme (JIF 2020), le président du parti Mouvement de populaire de libération (MPL) Sabi Sira Korogoné les «pouvoirs publics à plus de responsabilités dans la répartition de la richesse nationale ».

C’est par une citation de Joseph Sanial-Dubay (1813) que le président du parti Mouvement de populaire de libération (MPL) Sabi Sira Korogoné débute son adresse dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme (JIF). Pour dire que «comme le soleil, le monde n’existerait pas sans la femme ». A l’occasion de cette célébration, il focalise ses pensées «sur le rôle dans la femme dans notre société ». Sabi Sira Korogoné rappelle que selon les derniers recensements de l’habitat et des populations, «les femmes font plus 52 % des douze millions d’habitants qui peuplent le Bénin ». Et «elles sacrifient leur vie et leur épanouissement personnel pour le bonheur de la famille et de la société en général ». C’est pourquoi, le président du parti MPL estime «qu’elles devraient occuper le premier plan dans la mise en œuvre des politiques publiques ». A l’en croire, la discrimination positive en faveur de la femme «devra passer de la théorie à la pratique avec des investissements conséquents ». Il pense que c’est la seule condition qui va permettre au Bénin d’expérimenter «de nouveaux horizons face aux contingences liées à la folle vitesse de la mondialisation ». Alors, il invite «les pouvoirs publics à plus de responsabilités dans la répartition de la richesse nationale, en accordant à la femme toute la place qui lui revient de droit ». Pour lui, il n’y aura pas de paix ni de développement durable sans des décisions courageuses en adéquation avec les résultats de recherches et autres études qui établissent la place prépondérante de la femme dans la vie publique. Et tout en souhaitant une bonne fête à toutes les femmes du Bénin et du monde, «je les invite au courage et à la détermination. Car le cheminement de notre patrie vers le bien-être commun, est jonché d’obstacles ».