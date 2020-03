Soirée restitution des initiatives menées par le groupe Canal Plus par rapport à l’amélioration des conditions de vie des femmes. C’est dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme. La rencontre a eu lieu samedi 07 Mars 2020 à Canal Olympia à Wologuèdè à Cotonou.

Les différentes initiatives du groupe Canal Plus par rapport à l’approche genre et notamment à l’amélioration des conditions des femmes ont été présentées au public. Le principal sujet abordé a trait à l’Afrique au féminin en ce qui concerne le volet « Education ». En effet, « l’Afrique au Féminin » est l’une des formations qu’offre Canal Plus University aux jeunes africains en vue de renforcer leurs capacités dans l’audiovisuel pour des reportages de qualité.

A en croire Afousat Salifou Traoré, responsable Communication de Canal Plus, l’arme de Canal Plus reste la lutte pour l’égalité des opportunités et des chances pour hommes et femmes. Le volet « Education » du projet vise à outiller les jeunes africains dans le domaine de l’audiovisuel pour des productions d’envergure. Cette formation rappelle Afoussat Traoré est orientée vers des personnes intéressées par la condition féminine dans l’audiovisuel.

L’œuvre projetée sur les écrans….

Une production de la réalisatrice Kismath Baguiri, promotrice de l’évènement Ciné Awards et participante de l’initiative « l’Afrique au Féminin » a été projetée au grand public. L’œuvre s’est focalisée sur les femmes concasseuses du Bénin, des femmes qui travaillent dans les carrières pour permettre à leurs familles à mieux vivre. Les prochaines inscriptions seront annoncées sur la page Facebook de Canal Plus Bénin avec un projet concret, a annoncé la responsable communication du groupe Canal Plus.

Plusieurs personnalités du monde des médias, de la littérature, du cinéma et autres partenaires du groupe Canal Plus présentent ont suivi de bout en bout la projection. L’initiative sera poursuivie, promet Jonathan Lett, directeur général de Canal Plus Bénin.