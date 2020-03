Johnny Depp et Amber Heard se rencontraient sur le tournage de The ‘’Rum Diary’’, en 2011 et convolaient en justes noces quatre années plus tard en 2015. Cependant, moins de deux ans plus tard, les deux stars hollywoodiennes se séparaient, après que Heard ait demandé le divorce et obtenait en sus une ordonnance restrictive à l’encontre de son ex-époux Depp, qu’elle accusait de violences domestiques. Depuis le couple était en perpétuel conflit juridique.

Les choses se compliquent pour Heard

Le célèbre couple après leur divorce à l’amiable en 2016, aurait pu en rester là et pourquoi pas se quitter bons amis. Mais en 2018, l’actrice, dans un éditorial pour un média américain, revenait sur ses années de mariage avec le « Capitaine Sparrow », et l’accusait de violences domestiques. Un article qui avait alors fait sensation et aurait aux dires de l’acteur, eu sur sa carrière de graves incidences.

Aussi, quelques mois plus tard, Johnny Depp portait plainte contre son ex-femme pour diffamation et lui réclamait à elle et au média qui avait abrité l’éditorial, des dommages et intérêts à hauteur de 50 millions de dollars. Et depuis, les choses s’étaient enchainées et pas en faveur de l’actrice. Après que, de nombreuses stars qui avaient un moment partagés la vie de Depp, tels que Winona Ryder et Vanessa Paradis, acceptaient de déposer légalement auprès d’un tribunal en tant que témoins de moralité pour l’acteur ; c’étaient des enregistrements audios vieux de trois années qui refaisaient surfaces.

Des enregistrements compromettants

Les enregistrements, apparus pour la première fois au cours de leur divorce en 2016, auraient été réalisés par le couple dans le cadre d’une thérapie conjugale quelques mois avant leur séparation. Dans ces enregistrements, l’on pouvait entendre, Depp se plaindre de violences à son égard par son épouse, et Heard s’en excuser. Selon l’acteur, il avait reçu régulièrement durant les 18 mois de leur mariage, des objets sur la tête, « des vases, des plats, les télécommandes, tout ce qui lui tombait sous la main dès qu’elle était en colère ». L’épisode le plus grave et qui faisait l’objet de la dernière publication des enregistrements, serait le fait pour Amber, d’avoir sur une des bandes reconnu avoir sciemment percuté la tête de Depp avec une des portes de la villa qu’ils partageaient, et surtout de s’en être excusé.

Mais pour l’actrice et ses avocats, les enregistrements avaient été sortis de leur contexte. Selon Heard, elle n’aurait pas délibérément claqué la porte au visage de Depp ; « J’essayais de m’échapper d’une pièce où Johnny m’attaquait …dans une tentative pour échapper à une agression(…) j’essayais de fermer la porte, et il essayait d’entrer ». Et un des avocats de l’équipe juridique de Heard d’ajouter: «Le témoignage de Mme Heard montre clairement que, dans l’incident décrit, elle tentait d’échapper à une agression aux mains de M. Depp, (…) il est malheureusement courant que les hommes qui ont commis des violences domestiques se présentent comme la« victime » alors que rien n’est plus éloigné de la vérité». L’affaire devrait être entendue en août.