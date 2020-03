Est-ce un début de carrière pour North West ? En tout cas jusque-là, ses faits et gestes l’expriment parfaitement. La fille de Kanye West et de Kim Kardashian a fait sensation hier lundi lors de la Fashion Week, organisée par son père. Le défilé s’était déroulé devant le siège du parti communiste, dans le 19e arrondissement de Paris. Il avait pour but de vulgariser la marque Yeezy et de présenter ses nouvelles collections. C’est cette occasion qu’a choisie North pour faire une fois de plus une prestation officielle.

Une irruption qui épate

Cela fait près de deux ans que le promoteur de la marque Yeezy n’a plus présenté de collection. Pour ce qu’on pourrait appeler le ‘’come-back’’ de sa marque, c’est sa fille de 6 ans qui éblouit le public. North West surprend tout le monde en faisant irruption sur la scène, pendant que les mannequins défilaient. Â la suite de cela, les spectateurs ont eu droit à un rap associant paroles et cris surpuissants de l’aînée de Kanye West.

Tandis qu’elle finissait sa prestation et saluait le public, son père la rejoint. Cette prestation officielle n’est pas la première pour North West. En mai dernier, elle avait déjà plusieurs fois chanté en compagnie de son père lors des « Sunday service ». Elle dispose aussi d’un clip.

Kim enflamme la toile avec la vidéo de la prestation de sa fille

Quelques heures après l’émoi qu’a suscité sa fille lors du Fashion Week, Kim Kardashian a partagé la vidéo de événement sur les réseaux sociaux. Selon ses récents statuts sur les réseaux sociaux en particulier Instagram, elle se dit très fière de sa fille. « Je suis si fière de ma Northie ! Sa toute première performance m’a fait pleurer » a écrit sa mère.