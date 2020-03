De passage sur l’émission ‘’Club des petits déjeuners’’ de la station radio Power 105.1, le célèbre rappeur et cinéaste américain Ice cube a révélé quelques souvenirs qu’il a gardés de l’ancien basketteur Kobe Bryant décédé récemment dans un crash d’hélicoptère.

Interrogé sur les échanges qu’il avait eus avec le basketteur à propos de la possibilité qu’il joue au sein de la ligue de basket qu’il a créé, le BIG3, Ice Cube a notifié qu’il l’avait traqué tous les jours afin d’avoir son assentiment. « Bon sang, c’était une conversation, j’ai traqué cet homme chaque jour, je l’appellerais ‘’Kobe, quoi de neuf? Tu joues ?’’ et il disait, Cube, j’ai fini. Et je lui disais “tu as fini? Tu veux dire fini, fini? » a affirmé O’Shea Jackson, Sr.

Il a révélé par la suite que Kobe était le plus gros poisson qu’ils cherchaient à pêcher. « Je traquais cet homme pour jouer, vous savez qu’il était le plus gros poisson que nous pouvions attraper, et il avait fini. Il ne voulait plus jouer, » s’est-il exclamé.

En effet, le rappeur voulait que l’ancien joueur de la National Basketball Association (NBA) crédite la ligue BIG3 pour le changement de format du jeu All-Star.

”Nous avons aimé l’esprit de Kobe plus que tout”

Le producteur de cinéma n’a pas manqué également de dire ce qu’il appréciait chez Kobe avant qu’il ne décède. « Ce que j’ai aimé chez Kobe, c’est qu’il n’était pas simplement satisfait du talent que Dieu lui a donné. Il voulait être encore meilleur que les talents que Dieu lui avait donnés, et c’était incroyable », a-t-il confié.

Selon Ice Cube, Kobe était incroyable parce que beaucoup de personnes donnaient de bons témoignages sur lui. Il a montré à plusieurs personnes qu’elles pouvaient toujours aller plus loin, et même étant au sommet qu’elles pouvaient aller encore plus loin. « Nous avons aimé l’esprit de Kobe plus que tout, » a-t-il conclu.