C’est un avis qui pourrait changer beaucoup de choses. En effet, la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) a récemment tenu à mener une étude sur les effets de la 5G sur le corps humain. Organisme indépendant, ses réponses étaient donc attendues avec impatience par les opérateurs télécoms.

Depuis quelque temps maintenant, de nombreuses voix se sont élevées contre la 5G et ses effets supposés sur le corps humain, la faute notamment aux ondes émises par les antennes relais, qui seraient bien plus nombreuses qu’auparavant. Toutefois, il apparaît désormais clair qu’aucun lien de cause à effet n’ait été établi et confirmé par les autorités de l’ICNIRP. Résultat, les radiations émises par les antennes relais n’auraient, à ce jour, aucune incidence sur le développement de maladies et de cancers.

Les antennes 5G, pas si mauvaises que ça

Afin de dissiper les doutes, l’ICNIRP a mené ses opérations sur diverses familles d’individus, dont les enfants. De nombreuses personnes ont ainsi été étudiées et, il apparaît que même habitant à quelques mètres des antennes, les ondes émises n’ont eu aucun impact réel sur les consommateurs de 5G. Les adultes sont également concernés par cette enquête. Un rapport qui devrait donc soulager bon nombre de personnes.

Huawei pourrait en profiter

En effet, plusieurs pays ont décidé de mettre entre parenthèses le déploiement des technologies 5G tant que des preuves n’ont pas démontré l’absence d’effets secondaires des relais, sur le corps humain. Huawei, en tête du développement de cette technologie, pourrait reprendre un peu plus d’avance sur ses concurrents, Samsung ou encore Sony, en mettant en avant ces nouvelles données de santé publique.