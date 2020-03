C’est une très bonne nouvelle pour le Bénin. Le pays a été retenu par la FIFA pour abriter le Championnat d’Afrique de football des écoles. C’est au cours de l’atelier Fifa Forward Funding qui se déroulait en RDC hier mardi 03 mars , que le directeur par intérim de la division des Associations membres de la Fifa Véron Mosengo-Omba a donné la nouvelle.

Le choix du Bénin intervient alors que le pays, la fédération béninoise de football et la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ont signé une convention de coopération le 30 janvier 2020 à Zurich en Suisse. Cette coopération a pour but de développer la pratique du football de base pour les jeunes garçons et les jeunes filles.

Bénin, pays pionnier

La compétition aura lieu au cours de cette année 2020. Les deux meilleures écoles de chaque zone croiseront les crampons au cours de ce tournoi. Il y aura donc préalablement un championnat zonal en juillet prochain. Il est demandé à chaque pays de présenter ses deux meilleures écoles chez les garçons comme chez les filles.

Notons que c’est la première fois que la Fifa organise une compétition du genre. Le Bénin fait donc figure de pays pionnier. L’initiative, il faut le rappeler est financée à terme par la structure faîtière du football mondial.