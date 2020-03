Le Tribunal des grandes instances de Monaco a livré son verdict en faveur de Karim Wade, ancien ministre sénégalais accusé d’enrichissement illicite dans l’affaire l’opposant à l’État sénégalais. Le Sénégal, représenté par son agent judiciaire a vu sa requête de saisie des comptes bancaires de Karim Wade rejetée une deuxième fois. Une “machination” selon le collectif des avocats de Wade fils.

Les avocats de l’ancien ministre sont montés au créneau pour dénoncer à travers une note les procédés du gouvernement du Sénégal pour priver leur client de ses droits civiques : “une machination de grande ampleur a été orchestrée pour priver M. Karim Wade d’exercer pleinement ses droits civiques et politiques et notamment d’être candidat à l’élection présidentielle” peut on lire dans le communiqué. Notons que Karim Wade, pour ces raisons, a vu sa candidature aux présidentielles de 2019 rejetée.

“C’est la dixième fois que l’État du Sénégal perd ..”

La requête concernant la saisie des comptes bancaires au nombre de 24 appartenant à monsieur Karim Wade et d’autres personnes avait été rejetée une première fois par le Tribunal de Monaco en 2018. “C’est la dixième fois que l’État du Sénégal perd dans une procédure internationale contre M. Karim Wade. Toutes les juridictions internationales ont débouté systématiquement l’État du Sénégal et donné raison à M. Karim Wade dans son procès contre la CREI” ont soutenu les conseillers de Karim Wade.