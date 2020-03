Le nouveau coronavirus apparu dans la ville de Wuhan en Chine est officiellement présent sur tous les continents, avec au total plus de 110 000 cas confirmés et plus de 4000 morts, dont la majorité se trouve dans l’empire du milieu. Face à l’épidémie, les gouvernements ont pris des mesures pour empêcher la propagation du virus. En Italie, le gouvernement a procédé au confinement de plusieurs parties du nord du pays.

Plus de 17 000 bactéries en moyenne sur les téléphones

L’épidémie pourrait cependant se répandre sur les téléphones portables, puisqu’ils contiennent de nombreuses bactéries. Selon une étude estonienne publiée il y a deux ans, plus de 17 000 bactéries en moyenne se trouvent sur l’écran d’un téléphone cellulaire. Ce nombre est 10 fois plus important que le nombre de bactéries se trouvant dans la cuvette d’une toilette. C’est dans ce contexte que la marque américaine Apple a autorisé sa clientèle à nettoyer ses smartphones.

L’usage d’une lingette désinfectante Clorox recommandé

Dans une mise à jour de ses conditions générales d’utilisation de ses produits sur sa plateforme internet américaine, la marque à la pomme a indiqué que ses clients peuvent utiliser une lingette désinfectante Clorox ou d’une lingette à l’alcool isopropylique à 70%, pour nettoyer leurs smartphones. La société a précisé que cette technique est uniquement recommandée pour essuyer doucement les surfaces dures et non poreuses.

« N’utilisez pas d’eau de Javel. Évitez de faire pénétrer de l’humidité dans les ouvertures et ne submergez pas votre produit Apple dans d’autres produits de nettoyage » a-t-elle recommandé dans ses conditions d’utilisation. Notons qu’Apple interdisait auparavant le nettoyage des produits chimiques sur ses produits.

Pour nettoyer ses produits, elle recommandait jusque-là de le faire avec un mélange d’eau et de savon. Par ailleurs, cette décision de la firme intervient après que l’organisation mondiale de la santé (OMS) ait prévenu lundi dernier que la « menace d’une pandémie » du Covid-19 est maintenant assez réelle.