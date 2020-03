Deux buts à zéro ; c’est par ce score que le Paris-Saint Germain (PSG) s’est imposé hier face au Borussia Dortmund. C’était lors du match retour, comptant pour les phases de qualifications pour les quarts de finale de la ligue des champions. Le staff du Borussia Dortmund n’a pas du tout digéré cette défaite. C’est du moins ce qu’on peut constater dans les propos du Directeur Sportif (DS) du club. Quelques heures après le match, il n’a pas mâché ses mots pour exprimer son indignation. Selon lui Neymar serait un « acteur » de l’expulsion de l’un de leurs joueurs.

Le DS de Dortmund s’en prend à Neymar

Lors du match qui a opposé les deux équipes hier, Emre Can, un joueur de Dortmund a été expulsé à la 89e minute. En effet cela fait suite à une faute puis à un malentendu entre Neymar et Emre Can. Au même moment où Michael Zorc, le directeur sportif du club ne dispensait pas ses joueurs de reproches, Neymar, l’attaquant du PSG en a essuyé aussi quelques-uns après le match. Tout en donnant son avis sur la rencontre, Michael Zorc a commenté l’expulsion d’Emre.

« …La déception est très grande de ne pas avoir réussi à prendre cette chance. (…) Le PSG n’a pas eu a beaucoup d’efforts à faire pour marquer ses deux buts… » a-t-il commenté au micro de Sky Germany (un média local allemand), avant de préciser plus loin qu’il « pense que l’expulsion est trop sévère… ».

En faisant allusion à Neymar, il ajoute : « Emre lui a tenu tête et nous savons tous que Neymar est un bon acteur, il l’a montré aujourd’hui sur cette action ». Le brésilien a été sanctionné par un carton jaune. Il faut rappeler que cet incident survenu à la 89e minute n’a pas impacté le résultat du match car Dortmund était déjà exclu des quarts de finale à ce moment du match.